Катастрофа МАУ: українська сторона сподівається бути присутньою на судових засіданнях в Ірані

Україна розраховує бути присутньою на судових засіданнях в Ірані. Там розглядатимуть справу катастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який збили в небі над Тегераном.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Іранська сторона визнала, що слухання будуть закритими, але можливо представникам України дозволять бути присутніми хоча б під час окремих засідань.

"Ми сподіємося, що такий дозвіл буде надано українській стороні, і ми зможемо побачити справедливий судовий процес", - сказав Мамедов.