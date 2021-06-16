Катастрофа МАУ: українська сторона сподівається бути присутньою на судових засіданнях в Ірані

Україна розраховує бути присутньою на судових засіданнях в Ірані. Там розглядатимуть справу катастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який збили в небі над Тегераном.
Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Іранська сторона визнала, що слухання будуть закритими, але можливо представникам України дозволять бути присутніми хоча б під час окремих засідань.
"Ми сподіємося, що такий дозвіл буде надано українській стороні, і ми зможемо побачити справедливий судовий процес", - сказав Мамедов.
Раніше стало відомо, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття МАУ.
На початку червня у Києві пвідбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.
Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.