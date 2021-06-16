RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Катастрофа МАУ: українська сторона сподівається бути присутньою на судових засіданнях в Ірані

Автор: РБК-Україна

Україна розраховує бути присутньою на судових засіданнях в Ірані. Там розглядатимуть справу катастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України", який збили в небі над Тегераном.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Іранська сторона визнала, що слухання будуть закритими, але можливо представникам України дозволять бути присутніми хоча б під час окремих засідань.

"Ми сподіємося, що такий дозвіл буде надано українській стороні, і ми зможемо побачити справедливий судовий процес", - сказав Мамедов.

Раніше стало відомо, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття МАУ.

На початку червня у Києві пвідбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофа