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Іран офіційно попросив Францію допомогти з "чорними ящиками" літака МАУ

Новини » Політика     12.06.2020 - 21:03
Іран офіційно попросив Францію допомогти з "чорними ящиками" літака МАУ
Фото: уламки літака МАУ (t me OP_UA.jpg)

Франція поки не отримала запит

Уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просять допомогти з розшифровкою "чорних скриньок" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий у січні поточного року під Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому наголошується, що до розшифровки повинні бути допущені представники інших причетних до питання країн та Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

"Організація цивільної авіації Ірану нещодавно звернулася з запитом до Бюро з розслідування авіакатастроф Франції про те, щоб Іран направив бортові самописці дна територію BEA у Франції, щоб вони були розшифровані в присутності представників інших причетних до питання країн і ІКАО, якщо Франція може забезпечити таку можливість", - повідомив представник Ірану в ІКАО Фархад Парвареш.

Французька сторона поки не отримала офіційний запит і зараз веде переговори з Іраном, Канадою та Україною про надання допомоги.

Нагадаємо, в січні поблизу Тегерана розбився літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". На борту літака знаходилися 176 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Попередньо, літак був уражений двома ракетами, які випустили іранські військові.

Раніше повідомлялося, що Україна закликає ІКАО застосувати всі механізми для ретельного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані.

Крім того, слідство по справі триває, оскільки із-за затримки з боку Ірану досі не були розшифровані "чорні скриньки".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниавиакатастрофаІран
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