Катастрофа МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім'ям загиблих

Уряд Ірану погодилося виплатити компенсацію сім'ям іноземних громадян, загиблих при катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України". Лайнер був збитий іранськими військовими в січні 2020 року.

Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, передає "Голос Америки".

"Ми підписали угоду про те, що ми проведемо переговори з Іраном про компенсації родичам жертв", - заявила вона.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня цього року. Пасажирський літак був уражений під час вильоту з Тегерана. В результаті події загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Жертвами стали громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії.

Зазначимо, країни жертв катастрофи літака МАУ підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Крім того, уряд Ірану висловило готовність виплатити компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака МАУ, при цьому поки сума не називається.

Раніше Іран направив до Франції "чорні ящики" збитого літака авіакомпанії МАУ.