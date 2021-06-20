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Канада засудила Іран за неналежне розслідування катастрофи МАУ

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Канада, Неділя 20 червня 2021 05:00
Канада засудила Іран за неналежне розслідування катастрофи МАУ Фото: у Канаді заявили, що Іран не вжив усіх практичних заходів щодо запобігання трагедії. (twitter.com/ians_india)
Автор: Даша Харченко

Канада засуджує Іран за катастрофу літака Міжнародних авіаліній України і нездатність провести належне розслідування. Трагедія трапилася в січні 2020 року.

Про це заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра на сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) в Монреалі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Іран несе відповідальність за безпеку власного повітряного простору.

"Я хочу публічно рішуче засудити уряд Ісламської Республіки Іран за його дії, які призвели до вбивства 176 невинних людей, за його ставлення до трагедії і за нездатність дати відповідь після", - сказав Альгабра.

Міністр додав, що Іран не вжив усіх практичних заходів щодо запобігання трагедії.

За його словами, Канада має намір незабаром запропонувати ІКАО прийняти ряд змін до Правил проведення розслідування авіаційних інцидентів.

Іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора протиповітряної оборони. Український літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинули 176 осіб.

На сьогодні у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".

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Міжнародні авіалінії України Іран
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