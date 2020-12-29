Катастрофа МАУ: члени екіпажу літака отримали звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном. Звання отримали посмертно дев'ять членів екіпажу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Звання Героя України посмертно присвоєно командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку, командирові повітряного судна - пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

Нагадаємо, літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Серед них громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Великобританії та Афганістану.

Раніше іранські ЗМІ заявили, що Тегеран завершив і передав остаточний технічний звіт про причини катастрофи МАУ Києву. Згідно зі звітом, літак був збитий ракетами через людську помилку.

Пізніше в МЗС України спростували інформацію про передачу українській стороні техзвіту Іраном.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що переговорний процес з Іраном у справі про катастрофу МАУ затягнувся. Зараз Київ чекає від Тегерана офіційні документи технічного звіту про причини катастрофи.