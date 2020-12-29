Катастрофа МАУ: члены экипажа самолета получили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа самолета, которые погибли в авиакатастрофе под Тегераном. Звание получили посмертно девять членов экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкин, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхны, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года незадолго после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Ранее иранские СМИ заявили, что Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в МИД Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что переговорный процесс с Ираном в деле о катастрофе МАУ затянулся. Сейчас Киев ждет от Тегерана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.