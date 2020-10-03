Перед аварією АН-26 посадили літак із сином командувача Повітряних сил, - Кучер

Фото: Олексій Кучер (facebook.com sluganarodu kucher 179)

Пошкоджений літак АН-26, який розбився під Чугуєвом 25 вересня, отримав дозвіл на посадку із затримкою, адже в цей час на аеродромі сідав інший літак. В літаку, якому надали пріоритет, був син командувача Повітряних сил Сергія Дроздова.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Син Дроздова також є курсантом університету ім. Кожедуба. В день катастрофи він брав участь у навчальних польотах в іншому літаку.

"Не буду говорити, посадили, тому що там був син, я просто констатую факт, що на другому борту був син пана Дроздова", - сказав Кучер.

Сам Дроздов стверджує, що як і усі батьки, отримав інформацію, що літак розбився, та спочатку думав, що його син загинув.

"Літак, який знаходився на посадці у віддаленні 4 км і другий, який знаходився на траверзі, і ще повинен пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів. Ніякої вказівки керівнику польотів я не робив", - сказав Дроздов.

Раніше у Командуванні Повітряних сил назвали абсурдними заяви Кучера про "зволікання" працівників аеропорту, які давали дозвіл на посадку літака.

Нагадаємо, після катастрофи Олексій Кучер заявив, що люди, які відповідали за посадку літака, відповіли на запит пілота лише через одну хвилину.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чому загинули 26 військових під час навчального польоту, і в якому стані взагалі знаходиться українська військова авіація. Також експерти висловлюються про війну між Вірменією і Азербайджаном і обговорюють багато інших актуальних на сьогодні тем.

Головна тема "Свободи слова Савіка Шустера" - катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми. Зокрема, екс-голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич прокоментував "таємну інавгурацію" Олександра Лукашенка, назвавши її "коронацією".

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