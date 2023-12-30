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Катар предложил новое соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС: о чем идет речь

Фото: Катар предложил соглашение по завершению войны в Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Катар выступил с новой инициативой о прекращении войны в Секторе Газа между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В выдвинутой инициативе

Также предлагается вторить палестинское консенсусное правительство, которое не имело прямого привлечения в ХАМАС, для послевоенного управления в Секторе Газа.

Предлагается Катару

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Однако ХАМАС отверг предложение.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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ХАМАСИзраильКатар