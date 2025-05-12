Катар ответил на слухи о люксовом самолете для Трампа: что на самом деле произошло

Что предшествовало

Накануне издание ABC News писало о том, что Катар готовится сделать Соединенным Штатам Америки роскошный подарок - самолет Boeing 747-8, известный как "летающий дворец". Его могут использовать как новый Air Force One до конца президентского срока Дональда Трампа.

Подарок может быть беспрецедентный, и вызвать споры в правовом поле. Но по словам источников издания, поскольку подарок не связан ни с какими действиями президента, он не считается взяткой. Поскольку самолет передается государственному учреждению, а не физическому лицу, то не нарушает Конституцию США.

Что заявили в Катаре

Пресс-атташе Катара в США Али аль-Ансари заявил POLITICO, что эти сообщения "неточны", и предположил, что передача самолета в дар, по крайней мере, еще не завершена.

"Возможная передача самолета для временного использования в качестве Air Force One в настоящее время рассматривается Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, но этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических отделов, и решение по нему еще не принято", - сказал он.

Стоит напомнить, что стоимость самолета, о котором идет речь, составляет 400 миллионов долларов. О его передаче должны были объявить во время предстоящего визита Трампа на Ближний Восток. Человек, знакомый с ситуацией, сказал, что во время визита Трампа никаких объявлений не планируется.