Катар и ОАЭ пытаются убедить Трампа "найти выход" из войны с Ираном, - Bloomberg

Источники издания рассказали, что Катар и ОАЭ лоббируют союзников с целью убедить Трампа найти "путь к выходу". Две страны хотят предотвратить дальнейшую эскалацию и затяжной ценовой шок на энергетических рынках.

Как пишет Bloomberg, перспектива многонедельной региональной войны является кошмарным сценарием для союзников США в Персидском заливе, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар.

Государства Персидского залива опасаются, что хаос и прекращение авиасообщения, которые сейчас разворачиваются, могут ударить по их экономикам и отпугнуть туристов, а также иностранных инвесторов.

После начала войны QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном объекте после военных атак, а на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Саудовской Аравии была приостановлена работа после удара беспилотников. Цены на топливо взлетели на мировых рынках, а акции обвалились.