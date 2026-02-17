Каспаров рассказал, закончится ли война, пока Путин остается у власти

Для российского диктатора Владимира Путина важно ликвидировать украинскую государственность, поэтому он не собирается завершать войну.
Об этом один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров рассказал в интервью РБК-Украина.
"Причина войны пока четко не определена. Пока не произнесена ключевая фраза, определяющая причину войны, как желание Путина ликвидировать украинскую государственность и восстановить российско-советское имперское влияние на Восточную Европу, все остальное - это просто разговоры для бедных", - заявил Каспаров.
По его словам, определенный компромисс в завершении войны будет означать, что Путин просто перегруппируется и пойдет дальше, потому что война для российского диктатора не заканчивается даже в Украине.
"Путинская война - это глобальная война, война против условного Запада, против либеральных демократий, и здесь Путин представляет нелиберальную часть мира", - подчеркнул один из лидеров российской оппозиции.
Он также подчеркнул, что попытка найти договоренность по завершению войны в Украине, не устраняя первопричины войны, обречена на провал.
"Украина может пойти на какой-то компромисс. Но совершенно очевидно, что война не может закончиться, пока Путин находится у власти. Все остальное - это пена. Путин - это война. Путинская Россия - это военный лагерь. Это не значит, что без Путина РФ прекратит войну, но при Путине точно не прекратит", - добавил Каспаров.
По его словам, Путин будет продолжать войну, потому что она стала главным механизмом удержания его власти.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не планирует заканчивать войну в Украине. Он хочет править РФ до самой смерти и боится собственного народа - только война позволяет ему находиться у власти.
При этом Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай нарушения Москвой потенциального мирного соглашения. Документ предусматривает как дипломатические, так и военные шаги, в частности возможность быстрого скоординированного ответа союзников в течение 72 часов в случае нового масштабного наступления РФ.