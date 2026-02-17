Каспаров рассказал, закончится ли война, пока Путин остается у власти

"Причина войны пока четко не определена. Пока не произнесена ключевая фраза, определяющая причину войны, как желание Путина ликвидировать украинскую государственность и восстановить российско-советское имперское влияние на Восточную Европу, все остальное - это просто разговоры для бедных", - заявил Каспаров.

По его словам, определенный компромисс в завершении войны будет означать, что Путин просто перегруппируется и пойдет дальше, потому что война для российского диктатора не заканчивается даже в Украине.

"Путинская война - это глобальная война, война против условного Запада, против либеральных демократий, и здесь Путин представляет нелиберальную часть мира", - подчеркнул один из лидеров российской оппозиции.

Он также подчеркнул, что попытка найти договоренность по завершению войны в Украине, не устраняя первопричины войны, обречена на провал.

"Украина может пойти на какой-то компромисс. Но совершенно очевидно, что война не может закончиться, пока Путин находится у власти. Все остальное - это пена. Путин - это война. Путинская Россия - это военный лагерь. Это не значит, что без Путина РФ прекратит войну, но при Путине точно не прекратит", - добавил Каспаров.

По его словам, Путин будет продолжать войну, потому что она стала главным механизмом удержания его власти.