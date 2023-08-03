Каскад островов в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте, - Гуменюк
Каскад островов между левым и правым берегом в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Поскольку там российские оккупанты пытаются развернуть свои позиции.
Об этом заявила руководитель Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Каскад островов по левому и правому берегу в Херсонской области имеет ключевое значение на Южном фронте. Враг там пытается развернуть свои позиции, но мы методично их заворачиваем", - сказала она.
По словам Гуменюк, каждый раз одну-две вражеские лодки Силы обороны заворачивают в определенную "трубочку" и отправляют по курсу "русского военного корабля".
"Тот самый недофлот на реке, который они пытаются развить за счет гражданских плавсредств, которые поотбирали у местного населения, каждый день наши артиллеристы пакуют в черные пакеты", - отметила она.
Контрнаступление ВСУ
Силы обороны Украины с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.
В частности, украинским военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.
Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Силами обороны заняты господствующие высоты у населенного пункта.
Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.
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