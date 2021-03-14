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"Динамо" і "Шахтар" перемогли в матчах УПЛ. Кияни і далі випереджають "гірників" на чотири очки

Новость на русском → Україна, Неділя 14 березня 2021 18:57
"Динамо" і "Шахтар" перемогли в матчах УПЛ. Кияни і далі випереджають "гірників" на чотири очки Фото: "Динамо" святкує гол Сергія Сидорчука (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Лідери чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" одночасно здобули перемоги у своїх матчах 18-го туру чемпіонату України. І тому, між командами залишилася дистанція в чотири очки на користь киян.

Подробиці матчів - у матеріалі РБК-Україна.

"Зоря" - "Динамо"

При значній кількості публіки на "Славутич-Арені", "Зоря" і "Динамо" не видали гольову перестрілку, як у команд іноді буває. Але була боротьба і були моменти в першому таймі.

Після перерви краще і точніше було "Динамо". Спочатку Артем Бесєдін досить кострубатим ударом точно замкнув передачу від Сергія Сидорчука, а пізніше сам Сидорчук подвоїв перевагу "Динамо" шикарним ударом з-за меж штрафного після розіграшу кутового біля воріт "Зорі".

В доданий час Жерсон Родрігеш міг забивати третій гол для киян, але воротар "Зорі" Нікола Василь впорався з пострілом люксембуржця в кут воріт. Підсумок - 2:0 на користь "Динамо".

"Шахтар" - "Десна"

Для команди Луїша Каштру зустріч з претендентом на єврокубкові позиції виявилося досить простий. Незважаючи на те, що "Десна" не закривалася наглухо в своїй штрафній, як це часто буває в таких іграх, команда з Чернігова не створила серйозних проблем для захисту "гірників".

У першому таймі "Шахтар" відкрив рахунок завдяки точному удару з пенальті від Тітки. Після перерви "гірники" дотиснули суперника ще трьома голами - Тете забив свій другий гол, також оформив дубль Манор Соломон. 4:0, перемога за "Шахтарем".

У підсумку після 18 матчів у "Динамо" - 43 очки, а у "Шахтаря" - 39. Чемпіонська гонка триває, але з перевагою київської команди.

Раніше повідомлялося, що Україна знову відпустила Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Обидва українські клуби в єврокубках "Динамо" і "Шахтар" поступилися в своїх матчах Ліги Європи, тоді як представник Шотландії "Рейнджерс" здобув нічию.

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