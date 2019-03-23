У Пакистані закликали до миру з Індією

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Пакистан має намір розпочати мирний діалог з Індією

Президент Пакистану Аріф Алві, під час військового параду для демонстрації військової могутності країни, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму виступі Алві повідомив, що вони не вірять у війну і хочуть вирішувати існуючі проблеми шляхом діалогу.

"Замість війни ми повинні зосередитися на освіті та охороні здоров'я", - заявив президент Пакистану.

Також Алві додав, що сьогоднішній військовий парад на честь дня Пакистану надсилає повідомлення про те, що вони є мирними людьми, але при необхідності "ніколи не забудуть про свій захист".

Крім цього, прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан розповів, що отримав послання від прем'єр-міністра Індії Наренді Моді з найкращими побажаннями Дня Республіки та закликом до миру і регіонального співробітництва.

"Я вважаю, що прийшов час почати всеосяжний діалог з Індією для розв'язання та вирішення всіх питань. Спір про колишню княжу державу Кашмір викликав перші дві з трьох воєн між Індією і Пакистаном після здобуття незалежності в 1947 році", - заявив Хан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Індія звинуватила Пакистан в обстрілі. Як повідомляється, вранці неділі, 10 березня, уздовж лінії розмежування в окрузі Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір було зафіксовано 4 обстрілу з боку пакистанської території.