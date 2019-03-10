Індія звинуватила Пакистан в обстрілах

Фото: пакистанські військові (з відкритих джерел)

Обстріли відбулися вранці 10 березня вздовж лінії розмежування в Кашмірі

Міністерство оборони Індії звинуватило Збройні сили Пакистану в порушенні режиму припинення вогню, яке відбулося сьогодні вздовж лінії розмежування в Кашмірі, де відбувається ескалація конфлікту Індії та Пакистану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Як повідомляється, вранці неділі, 10 березня, вздовж лінії розмежування в окрузі Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір було зафіксовано 4 обстріли з боку пакистанської території.

Зазначається, що для обстрілу в секторі Крішна Гаті пакистанські військові застосували міномети та стрілецьку зброю. У відповідь індійські війська також відкрили вогонь.

Інформації про жертв в результаті обстрілів з обох сторін не надходило.

Нагадаємо, раніше індійські військові збили над штатом Раджастхан безпілотний літальний апарат, запущений з пакистанської території, у зв'язку з ескалацією конфлікту Індії і Пакистану.

Конфлікт Індії і Пакистану відновився через атаку в Кашмірі терористів на колону Центральних резервних сил поліції в середині лютого, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю".