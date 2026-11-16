Картофель дешевеет вторую неделю, а огурцы бьют рекорды: какие цены на овощи в Украине
В Украине продолжают дорожать отдельные овощи и фрукты. Заметнее всего за неделю выросли цены на огурцы, цветную капусту, зеленый лук и укроп. В то же время картофель дешевеет уже вторую неделю подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Как изменились цены на овощи
В течение недели подешевел картофель. Сейчас его продают по 10-14 гривен за килограмм против 10-15 гривен раньше.
В то же время белокочанная капуста подорожала - ее цена составляет 12-20 гривен за килограмм. Также возросла стоимость моркови - с 11-14 до 12-15 гривен за килограмм.
Наибольший рост цен был зафиксирован на огурцы. Их продают по 140-200 гривен за килограмм, в то время как неделей ранее цены составляли 110-145 гривен. Подорожание связано с дефицитом продукции.
Также возросла стоимость цветной капусты - с 25-30 до 50-60 гривен за килограмм. Пекинская капуста стоит 30-40 гривен против 30-35 гривен неделей раньше.
В то же время, сладкий перец подешевел: его цена снизилась с 55-115 до 50-100 гривен за килограмм. Диапазон цен на красные помидоры расширился и сейчас составляет 50-110 гривен за килограмм против 60-100 гривен раньше.
Цены на свеклу и репчатый лук остались без изменений - 11-14 и 12-16 гривен за килограмм соответственно. Редис стоит 40-60 гривен, чеснок - 120-180 гривен за килограмм.
В сегменте зелени подорожали зеленый лук и укроп. Их продают по 150-200 и 165-175 гривен за килограмм соответственно. Петрушка, напротив, подешевела до 115-125 гривен за килограмм.
Что происходит с ценами на фрукты
Во фруктовом сегменте больше всего предлагали яблоки, а их цена за неделю выросла с 20-30 до 20-35 гривен за килограмм. Также подорожали груши - их предложение на рынке увеличивалось вторую неделю подряд, хотя цены остались в пределах 35-135 гривен.
Выросла стоимость бананов - до 75-85 гривен за килограмм, киви - до 75-125 гривен, гранатов - до 125-155 гривен. Лимоны подорожали до 70-90 гривен, мандарины - до 100-150 гривен за килограмм.
В то же время диапазон цен на виноград сузился - сейчас его продают по 75-125 гривен за килограмм против 70-160 гривен неделей раньше. Хурма стоит 100-120 гривен за килограмм - без изменений.
Ранее РБК-Украина писало, что до конца 2026 года хлеб в Украине может подорожать еще на 10%. На его стоимость влияют не только цены на зерно и муку, но и расход топлива, электроэнергии, логистики и оплаты труда. В частности, доля зерна в себестоимости хлеба составляет не более 12%, а муки - до 30%.
Также до конца года не ожидается существенного удешевления овощей борщевого набора. По прогнозу руководителя аналитического отдела УКАБ Максима Гопки, цены на отдельные овощи могут стабилизироваться, а продукция, пригодная для длительного хранения - постепенно дорожать из-за ограниченного предложения и расходов на хранение.