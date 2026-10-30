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Борщевой набор дорожает: какие овощи выросли в цене и чего ждать до конца года

15:00 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Мария Кучерявец
Борщевой набор дорожает: какие овощи выросли в цене и чего ждать до конца года Фото: стоимость овощей борщового набора меняется в зависимости от предложения, качества урожая и условий хранения (Getty Images)
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В Украине изменились цены на овощи борщового набора. Несмотря на поступление нового урожая, одни продукты дорожают, другие дешевеют. До конца года ситуация на рынке может оставаться неоднородной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что будет с ценами на продукты в Украине: чего ждать до конца 2026 года".

В октябре цены на овощи борщового набора в Украине менялись по-разному. По сравнению с сентябрем капуста подорожала на 10,6%, а свекла – на 14,4%. В то же время, морковь подешевела на 10,3%, а стоимость лука практически не изменилась.

Как объяснил руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, ситуация на рынке овощей остается неоднородной даже несмотря на сезонное поступление нового урожая.

По его словам, нынешняя динамика цен зависит не только от сезонности. На нее также влияют фактическое предложение отдельных культур, качество уборки, возможности хранения и поведение производителей.

Что будет с ценами на борщовый набор до конца года

До конца 2026 года цены на овощи борщового набора будут постепенно стабилизироваться, однако отдельные культуры могут и дальше дорожать.

Важным фактором станет переход от продажи свежесобранной продукции к реализации овощей из хранилищ. Такой процесс традиционно увеличивает издержки производителей. Кроме того, при нестабильном энергоснабжении влияние этого фактора на себестоимость может усилиться.

По прогнозу Максима Гопки, существенного всеобщего удешевления всего борщового набора до конца года не ожидается.

Наиболее вероятным сценарием является стабилизация стоимости отдельных овощей и постепенное удорожание тех культур, предложение качественной продукции для длительного хранения которых будет ограничено.

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