"Карты" появились. Зеленский рассказал, как Украина перехватывает инициативу в войне

Ситуация на фронте

По словам президента, российские войска пытались наступать на 12 направлениях, однако почти повсюду потеряли инициативу.

Медленное продвижение врага фиксируют только на двух-трех участках, где Россия сосредоточила огромное количество живой силы и техники.

"На остальных направлениях они действительно потеряли инициативу, и мы ее перехватили. Кроме того, на двух-трех направлениях мы сейчас успешнее", - подчеркнул Зеленский.

В частности, Силы обороны преуспевают на Покровском направлении.

В то же время, боевые действия не останавливаются, поскольку ни одна из сторон не собирается прекращать движение на поле боя.

Миллионы дронов и международная помощь

Глава государства также добавил, что Украина "выглядит лучше" в контексте нанесения ударов средней и большой дальности.

По его словам, в этом году в стране запланировано изготовить около 10 миллионов дронов, однако мощности позволяют удвоить этот показатель - до 20 миллионов дронов.

Положительно на ситуацию влияет и усиление международного давления на агрессора. Западные санкции уже начали действовать более эффективно, хотя их объема все еще недостаточно.

Существенной опорой для стабильности государства стало решение партнеров о выделении 90 миллиардов евро европейской поддержки.