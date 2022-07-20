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Британська розвідка назвала ключовий фактор у завершенні боїв у Херсонській області

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Середа 20 липня 2022 08:37
Британська розвідка назвала ключовий фактор у завершенні боїв у Херсонській області Фото: британська розвідка назвала ключовий фактор в завершенні боїв в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія продовжує домагатися мінімальних успіхів у наступі на Донбасі, при цьому українські війська продовжують утримувати лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"19 липня 2022 року влада окупованого Росією Херсона повідомила, що Антонівський міст через Дніпро зазнав удару з боку українських військ. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про явні Бойові пошкодження дорожнього полотна мосту", - йдеться в повідомленні.

У відомстві припускають, що міст залишається придатним для використання, але він є ключовим вразливим місцем для російських сил.

"Це один з двох автомобільних переходів через Дніпро, по яких Росія може постачати або відводити свої війська на території, зайнятій на захід від річки. Ця територія включає в себе місто Херсон, який має політичне і символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра являє собою природний бар'єр, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 метрів", - йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що контроль над переправами через Дніпро стане ключовим фактором у результаті бойових дій в Херсонській області.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія використовує приватну військову компанію "Вагнер" для посилення передових сил і зменшення нестачі особового складу і втрат в Україні. Зараз в неї набирають кримінальників після короткострокового навчання.

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Великобританія Херсонская область Війна Росії проти України
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