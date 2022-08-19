ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни в Україні на 19 серпня: де ведуться бойові дії

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 13:28
Карта війни в Україні на 19 серпня: де ведуться бойові дії Фото: оприлюднена карта війни в Україні на 19 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована свіжа карта війни в Україні на сьогодні, 19 серпня. Російські окупанти ведуть низку штурмів на Донбасі, втім ЗСУ відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Карта війни в Україні на 19 серпня: де ведуться бойові дії

За даними карти, росіяни намагалися вести штурмові дії на Слов'янському напрямку, а саме на таких як: Барабашівка - Карнаухівка, Сулигівка - Дібрівне, Сулигівка - Нова Дмитрівка.

Карта війни в Україні на 19 серпня: де ведуться бойові дії

Тим часом на Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. Але без успіху ворог відступив.

Карта війни в Україні на 19 серпня: де ведуться бойові дії

Крім того, ворожі війська ведуть штурмові дії в напрямку Лозове - Первомайське, тривають бої.

Також на Донбасі тривають бойові дії напрямку Покровське - Бахмутське.

Тим часом на Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли українських позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що українські бійці знищили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" два російські танки з екіпажем.

Додамо, також стало відомо, що в Донецькій області українські прикордонники знищили групу диверсантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війська РФ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам