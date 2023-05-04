ВСУ и ЧВК "Вагнера" сражаются за "дорогу жизни" к Бахмуту: карты боев от ISW

ВСУ и боевики группы "Вагнера" воюют за "дорогу жизни" к Бахмуту. Кроме того, россияне начали пытаться активнее продвигаться по линии Сватово-Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

3 мая российские войска продолжили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продолжали продвижение в направлении Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватового), Дибровы, Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной) и Белогоровки

Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска "некоторое время" не продвигались на линии Купянск-Сватово-Лиман и ведут себя осторожно, но сохраняют высокие темпы артиллерийского огня. Череватый отметил, что за минувшие сутки российские войска совершили более 565 артиллерийских обстрелов по украинским позициям и вели 11 боевых столкновений на этом рубеже.

Бои на Донбассе

По состоянию на 3 мая русские войска продолжали добиваться успехов в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры от 2 и 3 мая показывают, что российские войска подошли ближе к шоссе O0506 северо-западнее Хромового (непосредственно западнее Бахмута) и захватили Бахмутский медицинский колледж в западном Бахмуте.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские силы продолжали бои севернее Бахмута возле Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и что силы группы "Вагнера" продвинулись в западном и южном Бахмуте. Другой военный блоггер 2 мая заявил, что российские и украинские войска продолжают бои к северу от трассы O0506.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали атаковать Бахмут и совершили безуспешные наземные атаки в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Предтечиного в 14 км к юго-западу от Бахмута и Нью-Йорка (30 км к юго-западу от Бахмута).

Владелец Wagner Group Евгений Пригожин 2 мая заявил, что украинские войска контролируют 2,7 квадратных километра Бахмута, что в значительной степени соответствует текущей оценке ISW - под контролем Украины 1,89 квадратных километра в Бахмуте.

В Минобороны России признали ограниченность украинских контрударов в районе Авдеевки. 3 мая Минобороны России заявило, что российские войска 2 мая отразили украинскую наземную атаку в неустановленном районе Александро-Калинового направления, имея в виду район между Авдеевкой и Торецком. ISW не наблюдала визуальных доказательств успешных украинских контратак в районе Авдеевки, и, как недавно оценило ISW, эти атаки, вероятно, являются частью текущей модели ограниченных и локализованных атак.

3 мая русские войска продолжали наносить наземные атаки на линию Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили безуспешные наземные атаки вблизи Северного (7 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (10) км к юго-западу от г. Донецк).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы перегруппировываются к западу от Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки) и что украинские прицельные действия по российским огневым позициям замедлили темп огня российской артиллерии.

Другой российский военкор утверждал, что российские войска прорвали украинскую оборону и закрепились на южной окраине предприятия Горгаз в юго-западной Марьинке. Он отметил, что подразделения частной военной компании "Патриот", которая, как сообщается, связана с Минобороны России, действуют вдоль оси Авдеевка-Донецк.

Украинский чиновник заявил, что российские войска усиливают подготовку к боевым действиям в тыловых районах западной части Донецкой области. Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска восстанавливают инфраструктуру, в том числе портовую, необходимую для ведения боевых действий и круговой обороны на мариупольском направлении.

3 мая российские войска не производили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

3 мая российские войска нанесли мощные авиационные и артиллерийские удары по западному (правому) берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска нанесли 110 артиллерийских ударов по районам западного берега, выпустив более 550 снарядов, а также поразили гражданскую инфраструктуру Херсона.

На геолокационных снимках, опубликованных 3 мая, видны последствия российских обстрелов гипермаркета "Эпицентр" в Херсоне. Южное оперативное командование также сообщило, что российская тактическая авиация совершила пять авиационных ударов по Кизомису к западу от Херсона. Российские войска продолжали обстрелы вдоль линии столкновения в Запорожской области.

3 мая украинские войска продолжали наносить удары по районам сосредоточения россиян на восточном (левом) берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские войска нанесли 100 огневых ударов по скоплению российского оружия, техники и личного состава на восточном берегу.

В местном Telegram-канале Херсонской области на восточном берегу опубликовано изображение брошюры (вероятно распространенной украинскими партизанами), которая призывает жителей не находиться вблизи позиций 205-й отдельной мотострелковой бригады (49-й общевойсковой армии Южного ВО) в районе по этим позициям. Российский "военкор" заявил, что в ночь со 2 на 3 мая украинские войска обстреляли ряд населенных пунктов на восточном берегу.

Российские источники продолжают непропорционально усиливать заявления о регулярной активности Украины вдоль линии фронта в Запорожской области, чтобы предположить, что контрнаступление могло уже начаться. Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов 3 мая заявил, что механизированная украинская группировка "ушла в наступление" к югу от Орехова, и сообщил, что российские войска остановили наступление и заставили украинские войска отступить.

В последние несколько месяцев Рогов часто делал заявления о том, что украинские силы готовятся начать контрнаступление в Запорожской области, и часто использовал такие заявления для дальнейших информационных операций, как ранее оценивало ISW. Российские военные блоггеры и другие источники регулярно сообщают об активности украинцев вблизи Орихова.