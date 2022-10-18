ВСУ за день ликвидировали полтысячи российских оккупантов и более десяти танков
Фото: ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов (Getty Images)
Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 65 850 (+530) человек ликвидировано,
- танков - 2548 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 5219 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 1622 (+23) ед,
- РСЗО - 372 (+6) ед,
- средства ПВО - 188 (+1) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1276 (+35),
- крылатые ракеты - 318 (+2),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3985 (+16) ед,
- специальная техника - 144 (+0).
Напомним, российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.
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