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ВСУ за день ликвидировали полтысячи российских оккупантов и более десяти танков

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Украина, Вторник 18 октября 2022 09:25
ВСУ за день ликвидировали полтысячи российских оккупантов и более десяти танков Фото: ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 65 850 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 2548 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 5219 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 1622 (+23) ед,
  • РСЗО - 372 (+6) ед,
  • средства ПВО - 188 (+1) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1276 (+35),
  • крылатые ракеты - 318 (+2),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3985 (+16) ед,
  • специальная техника - 144 (+0).

Напомним, российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.

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