ВСУ за день ликвидировали полтысячи российских оккупантов и более десяти танков

Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:

Напомним, российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. По данным британской разведки, из-за этого в Москве решили наносить удары по гражданским объектам.

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