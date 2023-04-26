Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW

Самые ожесточенные бои продолжаются на юге и западе Бахмута, а на юге ВСУ, вероятно, ударили из ракетного комплекса "Гром-2" по Керченскому мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские источники утверждали, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная 25 апреля. Российские военные блоггеры утверждали 24 апреля, что российские войска продвинулись в направлении Невского (17 км к северо-западу от Кременной), Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной) и к востоку от Спорного (25 км к югу от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают укреплять позиции на Купянском направлении, а на Лиманском направлении наземных ударов не вели. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что российские войска, вероятно, захватили Кармазиновку (13 км юго-западнее Сватового) в неустановленную дату.

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 25 апреля сообщил, что российские войска пытаются вытеснить украинские войска с их позиций в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной), чтобы создать условия для дальнейшего наступления на Лиманском направлении. Сырский также сообщил, что российские войска на востоке Украины сформировали из каждой бригады или полка пехотные подразделения "Штурм", усиленные танками, термобарической артиллерией, минометами и противотанковыми подразделениями.

Бои на Донбассе

24 апреля русские войска продолжали совершать наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры, опубликованные 24 апреля, показывают, что силы группы "Вагнера" незначительно продвигались юго-западнее железнодорожной станции Бахмут-2 в западном Бахмуте.

Российские "военкоры" утверждали, что войска "Вагнера" продвинулись в южном и западном Бахмуте, где бои самые ожесточенные. Некоторые военные блоггеры утверждали, что войска "Вагнера" продвинулись дальше к западу от железнодорожной станции Бахмут-2. Один военный блоггер утверждал, что бои усиливаются северо-западнее Бахмута близ Орехово-Василовки (11 км северо-западнее) и Новомаркового (12 км северо-западнее).

Украинский Генштаб сообщил, что боевые действия в Бахмуте продолжаются, и что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Новомаркового, Хромового (непосредственно северо-западнее Бахмута) и Клищиевки (5 км южнее) Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что силы группы "Вагнера" больше не могут вести боевые действия без поддержки российских ВДВ и подразделений специального назначения, которые, по словам Череватого, активизируются в районе Бахмута.

Украинские силы осуществили локализованную контратаку северо-западнее Бахмута, вероятно, чтобы уменьшить давление на линию материально-технического обеспечения, проходящего через Хромово. На видео с геолокацией, опубликованном 25 апреля, видно, как украинские войска догоняют российские позиции севернее трассы О0504 Хромово-Времени Яр. Однако российский военный блоггер заявил, что украинская контратака была неудачной.

25 апреля российские войска продолжали совершать наземные атаки вдоль линии города Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры народного ополчения так называемой "ДНР" 21 апреля показывают, что российские войска продвинулись к востоку в направлении Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские наземные атаки вблизи Новокалинового (9 км севернее Авдеевки), Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), Северного (6 км западнее Авдеевки), Первомайского (11 км южнее) западнее Авдеевки), Марьинки (непосредственно западнее Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

На карте боевых действий российского военного блоггера утверждается, что по состоянию на 25 апреля российские войска продвигались к западу от Каменки (4 км к северу от Авдеевки) и к югу от Веселого (5 км к северу от Авдеевки). [32] На геолокационных кадрах так называемого "Народного ополчения ДНР" видно, как 1-я Славянская и 110-я мотострелковая бригады так называемой "ДНР" (1-й армейский корпус) действуют к югу от Северного и у Невельского соответственно.

25 апреля российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области. Представитель ВСУ Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российская 155-я морская пехотная бригада (ТОФ) снова появилась в районе Угледара, имея в виду, что бригада покинула линию фронта в неустановленный день для отдыха и восстановления. Дмитрашковский оценил, что 155-я бригада, скорее всего, не в полной боевой готовности.

"Южная ось"

25 апреля российские военные блоггеры продолжали резко возражать, что украинские войска заняли устойчивые позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Они расширили текстовые сообщения и видеозаявления российских военных, утверждающих, что украинских войск на восточном берегу Херсонской области нет и ситуация контролируется.

На одном из таких видео изображены члены "Союза добровольцев Донбасса", аффилированного с оккупационным главой Крыма Сергеем Аксеновым. Однако один военный блоггер утверждал, что украинские войска захватили многие острова в дельте реки Днепр.

Российские военные блоггеры также воспользовались возможностью усилить заявления о российских военных успехах, в том числе то, что российские войска сбили украинский Су-25, поддерживавший украинские рейды через реку Днепр. Они также утверждали, что российские авиаудары, в том числе модифицированные управляемые бомбы ФАБ-500, улучшили способность российских войск отражать украинские войска с восточного берега Херсонской области.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 25 апреля заявил, что украинские войска перебросили новый ракетный комплекс "Гром-2" в Запорожье. Сообщается, что максимальный радиус действия "Гром-2" составляет 400-500 километров. Российский военный блоггер заявил, что 22 апреля украинские войска обстреляли Керченский мост ракетой "Гром-2".