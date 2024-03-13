"Карта побыту" в Польше: как украинским беженцам оформить вид на жительство
Украинцы, которые пользуются временной защитой в Польше и намерены остаться в этой стране на длительное время, могут оформить вид на жительство. На "карту побыту" имеют право некоторые категории беженцев.
Как оформить такое разрешение на пребывание, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Какие бывают виды на жительство в Польше и какие права они дают
Разрешение на временное или постоянное проживание в Польше называется "карта побыту" (kartа pobytu). Это документ, позволяющий мигрантам находиться в стране длительное время, въезжать без оформления визы и иметь базовые гражданские права.
Карта побыту – это документ (пластиковая карта), удостоверяющий личность и содержащий основную информацию:
- имя и фамилия, биометрические данные;
- черно-белое фото;
- адрес регистрации места жительства (zameldowanie);
- идентификационный номер PESEL и доступ к рынку труда;
- срок действия и основание пребывания иностранца в Польше.
Существует три вида карт побыту в Польше:
- карта временного побыту (1-3 года с продолжением);
- карта сталого побыту (10 лет с возобновлением), выдается после сдачи экзамена по польскому языку;
- карта долгосрочного резидента ЕС (неограниченный срок).
Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Какие права предоставляет иностранцам карта побыту
Украинцы, которые получат карту побыту, будут иметь такие права в Польше:
- проживание на территории Польши в течение срока действия вида и многократный въезд в страну без оформления визы;
- право путешествовать в страны Шенгенской зоны до 90 дней раз в полгода без визы;
- возможности для покупки недвижимости, получения кредитов, включая ипотечные, и приобретение автомобиля;
- право на открытие бизнеса в Польше;
- возможность открыть национальные визы для воссоединения семьи;
- ребенок, рожденный в семье, где один из родителей является гражданином Польши или имеет вид на жительство, может получить вид на жительство;
- дополнительные возможности для обучения и трудоустройства для студентов-иностранцев. Можно работать без дополнительных разрешений на работу на весь срок обучения.
Фото: Вид на жительство дает право многократно въезжать без визы (gettyimages.com)
Требования к получению вида на жительство для иностранцев
На временный вид на жительство могут претендовать иностранцы, которые поступили и учатся в польских вузах, ведут бизнес или работают в Польше. В частности:
- высококвалифицированные узкопрофильные специалисты;
- работники, которых направил в Польшу работодатель;
- сезонные рабочие.
Карту временного пребывания имеют право получить иностранцы, приехавшие в Польшу с целью воссоединения семьи.
Вид на постоянное проживание могут получить дети иностранцев, уже имеющих такой документ, дети граждан Польши, а также иностранцы, состоящие в браке с поляками не менее 3 лет и имеющие временный вид. Карту сталого побыту можно получить после проживания в Польше с временным видом не менее 5 лет.
Кто из украинских беженцев может получить карту временного побыту
С 1 апреля 2023 украинцы, получившие в Польше статус временной защиты, могут подавать заявку на получение карты побыту. Такое право предоставили только 3 категориям беженцев:
- те, кто официально трудоустроен в Польше;
- ведут в Польше предпринимательскую деятельность, включая регистрацию ФЛП;
- имеют Blue Card, которую преимущественно получают работники сферы IT, ученые естественных и прикладных наук, энергетики, медики, преподаватели с научной степенью, конструкторы, архитекторы.
Чтобы начать процедуру оформления карты побыту, необходимо обратиться в отдел по делам иностранцев в воеводском управлении по месту жительства и подать пакет документов. Среди них должна быть справка о платежеспособности, прописка и договор аренды жилья. Также нужно будет сдать биометрические данные – отпечатки пальцев. Для этого человека вызывают отдельно.
Фото: Украинцы в польском учреждении (gettyimages.com)
Тем, кто оформляет вид на жительство на основании работы, нужно будет предоставить трудовой договор, подтверждение уплаты взносов в ZUS и страховой полис.
Для оформления карты побыту на основании предпринимательской деятельности необходимо предоставить финансовый отчет и декларацию ZUS DRA (учет платежей в ZUS).
Украинские беженцы могут подавать заявку на получение карты побыту онлайн на сайте mos.cudzoziemcy.gov.pl. Сервис доступен на украинском языке. Распечатанную и подписанную заявку вместе с документами следует послать в воеводское управление по месту жительства. Или можно прийти лично после предварительной записи.
Согласно правилам, решение о выдаче иностранцу вида на жительство принимается в течение 3 месяцев после подачи заявления.
Напомним, мы писали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. Те, кто планирует остаться в стране дольше, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.
Также мы рассказывали, что влияние украинских беженцев на экономику Польши за два года войны становится заметнее. Благодаря трудоустроенным украинцам растет ВВП соседней страны.
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