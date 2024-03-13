"Карта побыту" в Польше: как украинским беженцам оформить вид на жительство

Украинцы, которые пользуются временной защитой в Польше и намерены остаться в этой стране на длительное время, могут оформить вид на жительство. На "карту побыту" имеют право некоторые категории беженцев.

Как оформить такое разрешение на пребывание, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl .

Какие бывают виды на жительство в Польше и какие права они дают

Разрешение на временное или постоянное проживание в Польше называется "карта побыту" (kartа pobytu). Это документ, позволяющий мигрантам находиться в стране длительное время, въезжать без оформления визы и иметь базовые гражданские права.

Карта побыту – это документ (пластиковая карта), удостоверяющий личность и содержащий основную информацию:

имя и фамилия, биометрические данные;

черно-белое фото;

адрес регистрации места жительства (zameldowanie);

идентификационный номер PESEL и доступ к рынку труда;

срок действия и основание пребывания иностранца в Польше.

Существует три вида карт побыту в Польше:

карта временного побыту (1-3 года с продолжением);

карта сталого побыту (10 лет с возобновлением), выдается после сдачи экзамена по польскому языку;

карта долгосрочного резидента ЕС (неограниченный срок).

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)

Какие права предоставляет иностранцам карта побыту

Украинцы, которые получат карту побыту, будут иметь такие права в Польше:

проживание на территории Польши в течение срока действия вида и многократный въезд в страну без оформления визы;

право путешествовать в страны Шенгенской зоны до 90 дней раз в полгода без визы;

возможности для покупки недвижимости, получения кредитов, включая ипотечные, и приобретение автомобиля;

право на открытие бизнеса в Польше;

возможность открыть национальные визы для воссоединения семьи;

ребенок, рожденный в семье, где один из родителей является гражданином Польши или имеет вид на жительство, может получить вид на жительство;

дополнительные возможности для обучения и трудоустройства для студентов-иностранцев. Можно работать без дополнительных разрешений на работу на весь срок обучения.

Фото: Вид на жительство дает право многократно въезжать без визы (gettyimages.com)

Требования к получению вида на жительство для иностранцев

На временный вид на жительство могут претендовать иностранцы, которые поступили и учатся в польских вузах, ведут бизнес или работают в Польше. В частности:

высококвалифицированные узкопрофильные специалисты;

работники, которых направил в Польшу работодатель;

сезонные рабочие.

Карту временного пребывания имеют право получить иностранцы, приехавшие в Польшу с целью воссоединения семьи.

Вид на постоянное проживание могут получить дети иностранцев, уже имеющих такой документ, дети граждан Польши, а также иностранцы, состоящие в браке с поляками не менее 3 лет и имеющие временный вид. Карту сталого побыту можно получить после проживания в Польше с временным видом не менее 5 лет.

Кто из украинских беженцев может получить карту временного побыту

С 1 апреля 2023 украинцы, получившие в Польше статус временной защиты, могут подавать заявку на получение карты побыту. Такое право предоставили только 3 категориям беженцев:

те, кто официально трудоустроен в Польше;

ведут в Польше предпринимательскую деятельность, включая регистрацию ФЛП;

имеют Blue Card, которую преимущественно получают работники сферы IT, ученые естественных и прикладных наук, энергетики, медики, преподаватели с научной степенью, конструкторы, архитекторы.

Чтобы начать процедуру оформления карты побыту, необходимо обратиться в отдел по делам иностранцев в воеводском управлении по месту жительства и подать пакет документов. Среди них должна быть справка о платежеспособности, прописка и договор аренды жилья. Также нужно будет сдать биометрические данные – отпечатки пальцев. Для этого человека вызывают отдельно.

Фото: Украинцы в польском учреждении (gettyimages.com)

Тем, кто оформляет вид на жительство на основании работы, нужно будет предоставить трудовой договор, подтверждение уплаты взносов в ZUS и страховой полис.

Для оформления карты побыту на основании предпринимательской деятельности необходимо предоставить финансовый отчет и декларацию ZUS DRA (учет платежей в ZUS).

Украинские беженцы могут подавать заявку на получение карты побыту онлайн на сайте mos.cudzoziemcy.gov.pl. Сервис доступен на украинском языке. Распечатанную и подписанную заявку вместе с документами следует послать в воеводское управление по месту жительства. Или можно прийти лично после предварительной записи.

Согласно правилам, решение о выдаче иностранцу вида на жительство принимается в течение 3 месяцев после подачи заявления.