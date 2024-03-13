"Карта побиту" в Польщі: як українським біженцям оформити посвідку на проживання

Українці, які користуються тимчасовим захистом у Польщі та мають намір залишитися у цій країні на тривалий час, можуть оформити посвідку на проживання. На "карту побиту" мають право деякі категорії біженців.

Як оформити такий дозвіл на перебування, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianinpoland.pl .

Які бувають посвідки на проживання у Польщі та які права вони дають

Дозвіл на тимчасове чи постійне проживання у Польщі називається "карта побиту" (kartа pobytu). Це документ, який дозволяє мігрантам перебувати у країні тривалий час, в'їжджати без оформлення візи та мати базові громадянські права.

Карта побиту – це документ (пластикова картка), який посвідчує особу та містить основну інформацію:

ім'я та прізвище, біометричні дані;

чорно-біле фото;

адресу реєстрації місця проживання (zameldowanie);

ідентифікаційний номер PESEL та доступ до ринку праці;

строк дії та підстава для перебування іноземця у Польщі.

Існує три види карт побиту у Польщі:

карта тимчасового побиту (1-3 роки з продовженням);

карта сталого побиту (10 років з поновленням), видається після складання іспиту з польської мови;

карта довготермінового резидента ЄС (необмежений строк).

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)

Які права надає іноземцям карта побиту

Українці, які отримають карту побиту, матимуть такі права у Польщі:

проживання на території Польщі упродовж терміну дії посвідки та багаторазовий в'їзд до країни без оформлення візи;

право подорожувати у країни Шенгенської зони до 90 днів раз на пів року без візи;

можливості для купівлі нерухомості, отримання кредитів, включаючи іпотечні, та на придбання автомобіля;

право на відкриття бізнесу в Польщі;

можливість відкрити національні візи для возз’єднання сім’ї;

дитина, народжена в сім’ї, де один із батьків є громадянином Польщі або має посвідку на проживання, може отримати дозвіл на проживання;

додаткові можливості для навчання та працевлаштування для студентів-іноземців. Можна працювати без додаткових дозволів на роботу на весь термін навчання.

Фото: Посвідка на проживання дає право багато разів в'їжджати без візи (gettyimages.com)

Вимоги до отримання посвідки на проживання для іноземців

На тимчасову посвідку на проживання можуть претендувати іноземці, які вступили та навчаються в польських вишах, ведуть бізнес або працюють в Польщі. Зокрема:

висококваліфіковані вузькопрофільні спеціалісти;

працівники, яких направив у Польщу роботодавець;

сезонні робітники.

Карту тимчасового перебування мають право отримати іноземці, які приїхали до Польщі з метою возз’єднання сім’ї.

Посвідку на постійне проживання можуть отримати діти іноземців, які вже мають такий документ, діти громадян Польщі, а також іноземці, які перебувають у шлюбі з поляками не менше 3 років та мають тимчасову посвідку. Карту сталого побиту можна отримати після проживання у Польщі з тимчасовим посвідченням не менше 5 років.

Хто з українських біженців може отримати карту тимчасового побиту

Із 1 квітня 2023 року українці, які отримали в Польщі статус тимчасового захисту, мажуть подавати заявку на отримання карти побиту. Таке право надали лише 3 категоріям біженців:

ті, хто офіційно працевлаштовані у Польщі;

ведуть у Польщі підприємницьку діяльність, включно із реєстрацією ФОП;

мають Blue Card, яку переважно отримують працівники сфери IT, вчені природничих і прикладних наук, енергетики, медики, викладачі з науковим ступенем, конструктори, архітектори.

Щоб розпочати процедуру оформлення карти побиту, треба звернутися до відділу в справах іноземців у воєводському управлінні за місцем проживання та подати пакет документів. Серед них має бути довідка про платоспроможність, прописка і договір оренди житла. Також треба буде здати біометричні дані – відбитки пальців. Для цього людину викликають окремо.

Фото: Українці у польській установі (gettyimages.com)

Тим, хто оформлює посвідку на проживання на підставі роботи, треба буде надати трудовий договір, підтвердження сплати внесків до ZUS та страховий поліс.

Для оформлення карти побиту на підставі підприємницької діяльності треба надати фінансовий звіт та декларацію ZUS DRA (облік платежів до ZUS).

Українські біженці можуть подавати заявку на отримання карти побиту онлайн на сайті mos.cudzoziemcy.gov.pl. Сервіс доступний українською мовою. Роздруковану і підписану заявку разом із документами слід надіслати до воєводського управління за місцем проживання. Або можна прийти особисто після попереднього запису.

Згідно з правилами, рішення про видачу іноземцю дозволу на проживання приймається упродовж 3 місяців після подання заяви.