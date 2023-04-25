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Карта боевых действий в Украине: британская разведка показала актуальные данные

Фото: британская разведка показала новую карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои основные силы на востоке Украины. На других участках фронта активных действий, вероятно, пока не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту британской разведки.

Согласно данным разведки, скопление российских войск все так же наблюдается в районе Авдеевки Донецкой области. Также, как утверждает Генштаб ВСУ, наиболее ожесточенные бои происходят за Марьинку, которая находится по соседству.

Фото: карта британской разведки (twitter.com/DefenceHQ)

При этом в британской разведке продолжают фиксировать присутствие большого количества войск РФ возле Бахмута, за который сражения идут месяцы. Там украинские военные не дают врагу оккупировать город.

В то же время большое присутствие россиян наблюдается на Лиманском направлении. Но, как утверждали в Минобороны Украины еще вчера, 24 апреля, там их активность снизилась.

Напомним, ранее стало известно, что за сутки, 25 апреля, украинские военные отразили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов.

Также мы писали, что пограничники отбили две попытки наступления россиян в районе Бахмута.

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