Ситуация на фронте сегодня 25 апреля

РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные отразили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. В результате погибли и ранены среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом которого нет ни одного военного объекта и повреждена другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой. Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийским и минометным обстрелам населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Коренок, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелка, Огурцово, Гатище, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Верхнекаменское и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Прасковьевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 30 населённых пунктов. Среди них - Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Горькое, Белогорье Запорожской области и Дудчаны, Берислав, Веселое, Высунцы, Инженерное, Кизомис, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан, 2 из них полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает использовать детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в своих целях. Обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава.

Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из мобилизованных.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, угоняют бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров.