Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян

Фото: Росія втратила у війні вже 42 640 своїх військових (wikipedia.org)

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.