Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Фото: Росія втратила у війні вже 42 640 своїх військових (wikipedia.org)
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 1817 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 4076 (+6) од,
- артилерійських систем - 964 (+4) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 133 (+1) од,
- літаків - 223 (+0) од,
- гелікоптерів - 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
- крилаті ракети - 185 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
- спеціальна техніка - 87 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу на південному напрямку знищили більш як 20 солдатів армії РФ, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С", а також п'ять машин.
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