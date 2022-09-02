Карта бойових дій в Україні на 2 вересня: дані британської розвідки

Згідно з даними британської розвідки, ситуація на фронті особливо не змінилася. Українські бійці продовжують контратакувати на трьох південних напрямках - в районі Миколаївської та Херсонської області. ЗСУ завдають ударів по тилових позиціях окупантів і переправах, щоб ізолювати росіян на правому березі Херсона.

Російські війська в свою чергу намагаються пробити українську оборону на сході. ЗС РФ також продовжують атакувати на трьох напрямках. Зокрема, ворог не полишає спроб захопити населений пункт Піски.

На інших ділянках фронту ситуація стабілізувалася і поки що активних дій не спостерігається.