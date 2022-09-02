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Карта боевых действий в Украине на 2 сентября: данные британской разведки

Фото: Вооруженные силы Украины атакуют позиции противника на южном фронте (facebookcom/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке. Тем временем Вооруженные силы Украины атакуют позиции противника на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, ситуация на фронте особо не изменилась. Украинские бойцы продолжают контратаковать на трех южных направлениях - в районе Николаевской и Херсонской области. ВСУ наносят удары по тыловым позициям оккупантов и переправам, чтобы изолировать россиян на правом берегу Херсона.

Российские войска в свою очередь пытаются пробить украинскую оборону на востоке. ВС РФ все также продолжают атаковать на трех направлениях. В частности, враг не оставляет попыток захватить населенный пункт Пески.

На остальных участках фронта ситуация стабилизировалась и пока активных действий не наблюдается.

Напомним, по данным Института изучения войны, руководство России хочет собрать новые силы, чтобы усилить наступление в холодный период.

При этом, по словам военного эсперта, россияне могут усилить наступление в осенний период, если будут благоприятные погодные условия. Но в случае активных дождей боевые действия могут утихнуть.

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