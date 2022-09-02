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Карта бойових дій в Україні на 2 вересня: дані британської розвідки

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Лондон, П'ятниця 02 вересня 2022 14:02
Карта бойових дій в Україні на 2 вересня: дані британської розвідки Фото: Збройні сили України атакують позиції противника на Південному фронті (facebookcom / MinistryofDefence. UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують спроби наступу на сході. Тим часом Збройні сили України атакують позиції противника на Південному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Карта бойових дій в Україні на 2 вересня: дані британської розвідки

Згідно з даними британської розвідки, ситуація на фронті особливо не змінилася. Українські бійці продовжують контратакувати на трьох південних напрямках - в районі Миколаївської та Херсонської області. ЗСУ завдають ударів по тилових позиціях окупантів і переправах, щоб ізолювати росіян на правому березі Херсона.

Російські війська в свою чергу намагаються пробити українську оборону на сході. ЗС РФ також продовжують атакувати на трьох напрямках. Зокрема, ворог не полишає спроб захопити населений пункт Піски.

На інших ділянках фронту ситуація стабілізувалася і поки що активних дій не спостерігається.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, керівництво Росії хоче зібрати нові сили, щоб посилити наступ у холодний період.

При цьому, за словами військового есперта, росіяни можуть посилити наступ в осінній період, якщо будуть сприятливі погодні умови. Але в разі активних дощів бойові дії можуть вщухнути.

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