Карта боевых действий в Украине на 2 сентября: данные британской разведки

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке. Тем временем Вооруженные силы Украины атакуют позиции противника на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, ситуация на фронте особо не изменилась. Украинские бойцы продолжают контратаковать на трех южных направлениях - в районе Николаевской и Херсонской области. ВСУ наносят удары по тыловым позициям оккупантов и переправам, чтобы изолировать россиян на правом берегу Херсона.

Российские войска в свою очередь пытаются пробить украинскую оборону на востоке. ВС РФ все также продолжают атаковать на трех направлениях. В частности, враг не оставляет попыток захватить населенный пункт Пески.

На остальных участках фронта ситуация стабилизировалась и пока активных действий не наблюдается.