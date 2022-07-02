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У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці чути вибухи: що відомо

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Донбас, Субота 02 липня 2022 12:15
У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці чути вибухи: що відомо Фото: у тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці чути вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка у Telegram-каналі.

"У ЗМІ повідомляють про сильні прильоти у підконтрольній бойовикам Макіївці та нашій Костянтинівці", - написав він.

За його словами, найімовірніше, окупанти влаштували чергову провокацію. Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, на сході України вибухнув склад із боєприпасами окупантів. ЗСУ показали відео моменту вибуху.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається дуже важкою. Армія противника використовує всі свої ресурси у техніці та живій силі, щоб руйнувати східні регіони України.

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