Знищено 120 окупантів та півдесятка танків: названі нові втрати Росії
Фото: Росія втратила в Україні вже близько 35 870 своїх військових (GettyImages)
За минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків - 1582 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 3737 (+1) од,
- артилерійських систем - 800 (+4) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засоби ППО - 105 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),
- крилаті ракети - 144 (+1),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4) од,
- спеціальна техніка - 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що на південному напрямку, включаючи острів Зміїний, українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу ворога.
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