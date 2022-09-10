RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України

Фото: ЗСУ активно просуваються на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують просуватися на Харківському напрямку та мають певні успіхи у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.

За даними карти, підрозділи українських військ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії Харківської області та підійшли до міста Ізюм. Цей населений пункт є важливим для окупантів, оскільки там знаходиться великий пункт управління.

Також ЗСУ повідомили про звільнення міста Куп'янськ, де знаходиться залізничний вузол. Росія підтвердила, що починає виводити свої війська з цього напрямку.

Водночас на Донбасі продовжуються бої. Українські військові мають успіхи на Слов'янському напрямку, де нещодавно було звільнено населений пункт Озерне.

На півдні України поки що без змін. Українські військові атакують склади та пункти управління ворога та не дають окупантам просунутися.

Нагадаємо, Міноборони РФ підтвердило відступ окупаційних військ з Ізюму і назвало його "перекиданням".

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що українські захисники просунулися до околиць Лисичанська, проте Генштаб поки не підтверджує ці дані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти України