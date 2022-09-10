Карта бойових дій: де просунулися ЗСУ на сході України

За даними карти, підрозділи українських військ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії Харківської області та підійшли до міста Ізюм. Цей населений пункт є важливим для окупантів, оскільки там знаходиться великий пункт управління.

Також ЗСУ повідомили про звільнення міста Куп'янськ, де знаходиться залізничний вузол. Росія підтвердила, що починає виводити свої війська з цього напрямку.

Водночас на Донбасі продовжуються бої. Українські військові мають успіхи на Слов'янському напрямку, де нещодавно було звільнено населений пункт Озерне.

На півдні України поки що без змін. Українські військові атакують склади та пункти управління ворога та не дають окупантам просунутися.