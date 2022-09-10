UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины

Фото: ВСУ активно продвигаются на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают продвигаться на Харьковском направлении и имеют определенные успехи в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstatemap.

По данным карты, подразделения украинских войск продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи Харьковской области и подошли к городу Изюм. Этот населенный пункт является важным для оккупантов, поскольку там находится большой пункт управления.

Также ВСУ сообщили об освобождении города Купянск, где находится железнодорожный узел. Россия подтвердила, что начинает выводить свои войска с этого направления.

В то же время на Донбассе продолжаются бои. Украинские военные имеют успехи на Славянском направлении, где недавно освободили населенный пункт Озерное.

На юге Украины пока без изменений. Украинские военные атакуют склады и пункты управления врага и не дают оккупантам продвинуться.

Напомним, Минобороны РФ подтвердило отступление оккупационных войск из Изюма и назвало его "переброской".

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что украинские защитники продвинулись к окраинам Лисичанска, однако Генштаб пока не подтверждает эти данные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины