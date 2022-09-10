Карта боевых действий: где продвинулись ВСУ на востоке Украины

По данным карты, подразделения украинских войск продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи Харьковской области и подошли к городу Изюм. Этот населенный пункт является важным для оккупантов, поскольку там находится большой пункт управления.

Также ВСУ сообщили об освобождении города Купянск, где находится железнодорожный узел. Россия подтвердила, что начинает выводить свои войска с этого направления.

В то же время на Донбассе продолжаются бои. Украинские военные имеют успехи на Славянском направлении, где недавно освободили населенный пункт Озерное.

На юге Украины пока без изменений. Украинские военные атакуют склады и пункты управления врага и не дают оккупантам продвинуться.