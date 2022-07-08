Карта бойових дій на 8 липня: що відбувається на фронтах в Україні

Фото: мапа бойових дій України (twitter.com/DefenceHQ)

Згідно з опублікованою картою, російські війська зосереджені на наступі лише на сході України, намагаючись просуватися на південь від Ізюму та захід від захопленого Сєвєродонецька.

Водночас українські війська на півдні намагаються відтіснити супротивника на Херсонщині, а на сході скувати Ізюмське угруповання.