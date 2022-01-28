Мокрий сніг і потепління: прогноз погоди на завтра
У суботу, 29 січня, по всій території України очікується мокрий сніг. Також по всій території країни температура вдень коливатиметься в межах -2 +4 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра вночі по всій території України очікується сніг і мокрий сніг. При цьому вдень у більшості областей прогнозується мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 метрів на секунду.
На заході температура повітря вночі коливатиметься від -8 до 0 градусів, а вдень -2 +1 градусів. На півночі і сході країни вночі і вдень температура буде в межах -1 +1.
На півдні вдень буде без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень +1 +4.
У центральних регіонах країни температура повітря складе -1 + 1 градусів, а вдень -1 +2.
Погода в Києві
У суботу в столиці вночі та вдень очікується мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.
Температура повітря в Києві вночі та вдень коливатиметься в межах -1 +1 градус.