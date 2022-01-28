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Мокрий сніг і потепління: прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 28 січня 2022 20:00
Мокрий сніг і потепління: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні завтра очікується мокрий сніг і потепління (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 29 січня, по всій території України очікується мокрий сніг. Також по всій території країни температура вдень коливатиметься в межах -2 +4 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі по всій території України очікується сніг і мокрий сніг. При цьому вдень у більшості областей прогнозується мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі коливатиметься від -8 до 0 градусів, а вдень -2 +1 градусів. На півночі і сході країни вночі і вдень температура буде в межах -1 +1.

На півдні вдень буде без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень +1 +4.

У центральних регіонах країни температура повітря складе -1 + 1 градусів, а вдень -1 +2.

Мокрий сніг і потепління: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У суботу в столиці вночі та вдень очікується мокрий сніг. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі та вдень коливатиметься в межах -1 +1 градус.

Мокрий сніг і потепління: прогноз погоди на завтра

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