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Туристів просять не ходити в гори на вихідних. У Карпатах можливі лавини

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Україна, Карпати, П'ятниця 04 лютого 2022 16:15
Туристів просять не ходити в гори на вихідних. У Карпатах можливі лавини Фото: в Карпатах оголосили штормове попередження (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження у Карпатах 5 та 6 лютого. У горах можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при невеликих навантаженнях та про сходження окремих природніх середніх і великих лавин.

Помірна небезпека (2 рівень) буде у горах Івано-Франківської та Львівської областей 4-5 лютого, 4-7 лютого - у горах Чернівецької області. Велику небезпеку снігових лавин (3 рівень) прогнозують 4-6 та 6-7 лютого у Закарпатській області та у горах Івано-Франківської і Львівської областей відповідно.

Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру наполегливо радить утриматись в цей час від походів у гори у цей час.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні сьогодні.

Також Укргідрометцентр повідомив про різке похолодання.

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