Мокрий сніг та дощ: оголошено штормове попередження
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Синоптики попередили про мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укргідрометцентр.
Вдень 29 листопада у східних і центральних областях значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ.
Крім того, в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, cьогодні у всіх областях буде сильний дощ, а в західних - ще й невеликий сніг. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.
Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в останні дні листопада.