Україну сьогодні накриють зливи
Фото: Україну накриють зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у всіх областях буде сильний дощ, а в західних - ще й невеликий сніг. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Холодно буде на заході, а у східних та південних областях буде порівняно тепліше. Температура повітря складе:
- на заході вдень +2+8, а вночі +2+6,
- на півночі вдень +8+10, а вночі +4+6,
- на сході вдень +11+13, а вночі +5+8,
- на півдні вдень +12+15, а вночі +7+10,
- у центрі вдень +7+13, а вночі +4+7.
У всіх областях буде йти дощ. Зокрема, на сході країни сильна злива.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж сильний дощ. Температура повітря складе +7+9, а вночі +4+6.