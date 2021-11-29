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Україну сьогодні накриють зливи

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 06:00
Україну сьогодні накриють зливи Фото: Україну накриють зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у всіх областях буде сильний дощ, а в західних - ще й невеликий сніг. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Холодно буде на заході, а у східних та південних областях буде порівняно тепліше. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +2+8, а вночі +2+6,
  • на півночі вдень +8+10, а вночі +4+6,
  • на сході вдень +11+13, а вночі +5+8,
  • на півдні вдень +12+15, а вночі +7+10,
  • у центрі вдень +7+13, а вночі +4+7.

У всіх областях буде йти дощ. Зокрема, на сході країни сильна злива.

Україну сьогодні накриють зливи

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж сильний дощ. Температура повітря складе +7+9, а вночі +4+6.

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