Негода в Україні. В Києві обмежили в’їзд вантажівок, у горах - загроза сходження лавин
В Україні продовжує утримуватись негода: сильні снігопади та морози. У Києві сьогодні обмежать в’їзд вантажівок у місто.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
З метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту з 07:00 до 10:00 22 грудня вводиться обмеження на в’їзд вантажних транспортних засобів до Києва.
Також оголошено штормове попередження у горах. 22 грудня на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Прогноз погоди на сьогодні
У західних областях температура повітря вдень становитиме -2 -5 градусів, вночі -6 -14.
На півночі країни стовпчики термометра покажуть -5 -8 вдень, а вночі -11 -13 градусів.
У східних областях температура повітря складе вдень -8 -11, вночі -12 -17.
На півдні країни вдень синоптики прогнозують -1 -4 градуси, а вночі -4 -10.
У центральних областях температура повітря становитиме -3 -7 градусів вдень, а вночі -9 -13