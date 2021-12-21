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Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду: коли діятиме заборона

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 15:11
Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду: коли діятиме заборона Фото: Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

З вівторка, 21 грудня у Києві обмежуватимуть в'їзд вантажівок через погіршення погоди. Заборона почне діяти з 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 вранці.

Як пояснюють у КМДА, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах та забезпечить рух снігоприбиральної техніки.

Зазначено, що обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про його зняття буде повідомлено окремо.

До водіїв фур звертаються з проханням врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.

Також міська влада звертається до водіїв із проханням:

  • не користуватися особистим авто під час снігопаду;
  • за можливості надавати перевагу громадському транспорту,
  • не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, найближчим часом у Києві очікується зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.

Додамо, синоптики попереджали, що сьогодні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

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КМДА Київ
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