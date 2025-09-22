RU

"Карпаты" оформили первую победу в УПЛ, одолев "Оболонь" в Киеве (видео)

Фото: Поединок "Оболонь" - "Карпаты" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Львовские "Карпаты" последними из всех команд украинской Премьер-лиги закрыли ноль в графе "победы" турнирной таблицы, одолев в Киеве "Оболонь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 6-й тур

"Оболонь" - "Карпаты" - 0:2

Голы: Ломницкий, 5 (автогол), Бабогло, 51

Как прошел матч

Поединок на "Оболонь Арене" начался для хозяев неудачно. Уже на 5-й минуте после навеса мяч срезал в собственные ворота защитник Андрей Ломницкий. Символично, что он является воспитанником львовского клуба.

Впоследствии игру приостановили из-за воздушной тревоги. После 25-минутного перерыва "пивовары" активизировались, однако сравнять счет так и не смогли.

Начало второй половины снова прошло по сценарию гостей. После подачи Дениса Мирошниченко ударом головой отметился Владислав Бабогло - 0:2.

Львовяне создали еще несколько возможностей: Бруниньо и Краснопир могли делать счет разгромным, но хозяев спасали защитники и стойка ворот. "Оболонь" ответила шансами Нестеренко и Чеха, впрочем реализовать их не смогла.

Турнирное положение

Финальный свисток зафиксировал победу "Карпат" - 2:0. Это первый успех львовян в новом сезоне. Команда Владислава Лупашко набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в таблице.

"Оболонь" с 8 пунктами осталась на 8-м месте.

