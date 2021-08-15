У Карпатах з минулого вечора шукають заблукалу дитину

У Карпатах з вчорашнього вечора рятувальники шукають заблукалу дитину . Пошуки ведуться поблизу селища Ворохта в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій .

Пошуки хлопчика, 2015 року народження, який заблукав під час підйому на гору Говерла, відновилися сьогодні вранці.

"Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла", - розповіли в ДСНС.

До пошуку дитини залучено 156 осіб та 19 одиниць техніки, а також три собаки та квадрокоптер. Дитину шукають рятувальники, поліцейські, військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, волонтери, а також працівники Карпатського національного природного парку.