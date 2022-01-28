У Карпатах можливі лавини: рятувальники попередили про небезпеку
Фото: сніг (Getty Images)
28 січня Держслужба з надзвичайних ситуацій України повідомила про третій рівень небезпеки сходження лавин. Снігопади та хуртовини очікуються на Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"У зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека, третій рівень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах заметіль (I рівень небезпеки, жовтий).