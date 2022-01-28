ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Карпатах можливі лавини: рятувальники попередили про небезпеку

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 січня 2022 09:39
У Карпатах можливі лавини: рятувальники попередили про небезпеку Фото: сніг (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

28 січня Держслужба з надзвичайних ситуацій України повідомила про третій рівень небезпеки сходження лавин. Снігопади та хуртовини очікуються на Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"У зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека, третій рівень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня в Україні оголошено штормове попередження. У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах заметіль (I рівень небезпеки, жовтий).


Читайте РБК-Україна в Google News
Снігопад
NEWS
Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу
Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники