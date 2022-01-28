ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Карпатах возможны лавины: спасатели предупредили об опасности

Новина українською →
Украина, Пятница 28 января 2022 09:39
В Карпатах возможны лавины: спасатели предупредили об опасности Фото: снег (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

28 января Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о третьем уровне опасности схода лавин. Снегопада и вьюги ожидаются на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В связи со снегопадами и вьюгами, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность, третий уровень", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах метель (I уровень опасности, желтый).


Читайте РБК-Украина в Google News
Снегопад
NEWS
Новый максимум. В Украине более 34 тысяч случаев COVID: где больше всего за сутки
Новый максимум. В Украине более 34 тысяч случаев COVID: где больше всего за сутки
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники