У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Ілюстративне фото (УНІАН)

Лавинна небезпека зберігається в горах і на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей

В горах і на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей 4 лютого очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 4 лютого, у зв'язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті в результаті сходу лавини перекрили автодорогу. В Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу М-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі в районі Риси зійшла снігова лавина, в результаті чого постраждали чотири людини. Потерпілий, який найдовше перебував під лавиною, був доставлений вертольотом в одну з лікарень Кракова.

Додамо, 20 січня у Швейцарії в результаті сходження двох лавин загинули щонайменше 2 людини. У кантоні Фрібург під лавину потрапила група лижників, яка складалася з 14 осіб. В результаті інциденту загинув 55-річний чоловік, ще 2 людини отримали травми.