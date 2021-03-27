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У Карпатах оголосили про значну загрозу сходження лавин

Новость на русском → Карпати, Субота 27 березня 2021 10:19
У Карпатах оголосили про значну загрозу сходження лавин Фото: синоптики оголосили третій рівень небезпеки через сходження лавин у Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ігор Литвиненко

Синоптики попередили про значний ризик сходження лавин на високогір'ї Карпат. Оголошено третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що значна сніголавинна небезпека очікується 28 березня на високогір'ї Закарпатської області. Цьому сприятимуть снігопади і заметілі.

Нагадаємо, 28 березня в Україні різко зміниться погода. Очікуються дощі майже на всій території України, а в Карпатах снігопади. Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів вдень, вночі близько +1+3.

Зазначимо, сьогодні, 27 березня, в Україні буде ясна і тепла погода на всій території країни. Температура повітря коливатиметься від +9 до +15 градусів вдень.

Раніше РБК-Україна писало, що на Волині у найближчі три дні можливо підвищення рівня води у річці Стир. Це може призвести до затоплення доріг і дворів.

Також повідомлялося, що синоптики дали прогноз на квітень. У другому весняному місяці середньомісячна температура повітря очікується в межах 8-11 градусів тепла, що в межах середніх багаторічних значень.

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