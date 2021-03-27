У Карпатах оголосили про значну загрозу сходження лавин
Синоптики попередили про значний ризик сходження лавин на високогір'ї Карпат. Оголошено третій рівень небезпеки.
Наголошується, що значна сніголавинна небезпека очікується 28 березня на високогір'ї Закарпатської області. Цьому сприятимуть снігопади і заметілі.
Нагадаємо, 28 березня в Україні різко зміниться погода. Очікуються дощі майже на всій території України, а в Карпатах снігопади. Температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів вдень, вночі близько +1+3.
Зазначимо, сьогодні, 27 березня, в Україні буде ясна і тепла погода на всій території країни. Температура повітря коливатиметься від +9 до +15 градусів вдень.
Раніше РБК-Україна писало, що на Волині у найближчі три дні можливо підвищення рівня води у річці Стир. Це може призвести до затоплення доріг і дворів.
Також повідомлялося, що синоптики дали прогноз на квітень. У другому весняному місяці середньомісячна температура повітря очікується в межах 8-11 градусів тепла, що в межах середніх багаторічних значень.