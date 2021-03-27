ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну йде справжня весна: де очікується істотне потепління

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 19:42
В Україну йде справжня весна: де очікується істотне потепління Погода в Україні 28 березня буде теплою і дощовою (колаж: РБК-Україна, фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні 28 березня, в неділю, буде такою ж теплою, але місцями пройдуть опади. Стовпчики термометрів сягатимуть днем відміток близько +10... +15 градусів. При цьому на заході, півночі та в деяких південних регіонах очікуються дощі.

Такий прогноз опублікувала синоптик Наталя Діденко та Український гідрометцентр.

"Завтра всюди буде тепло, +10... +15 градусів. Але холодний атмосферний фронт принесе зниження температури в західну частину України, до + 6... + 9 градусів. Дощі пройдуть на Заході, Півночі, Вінницькій та Одеській областях, на решті території переважно сухо", - розповідає синоптик у своєму блозі в Facebook.

Також Діденко спрогнозувала погоду для жителів столиці. За її даними, в Києві у вечірній час будуть можливі опади.

"28 березня у столиці до +13 градусів, тепло) На початку тижня трохи похолодає, але ненадовго))", - додала експерт.

В Україну йде справжня весна: де очікується істотне потепління

В Україну йде справжня весна: де очікується істотне потепління

Погода в Україні 28 березня (карта: facebook.com/tala.didenko)

В Українському гідрометцентрі зазначають, що опади сконцентруються переважно в західних, північних і центральних регіонах. Там же очікуються і мінімальні показники тепла – від +7 до +11 градусів.

При цьому рівень тепла в середньому по країні буде доходити до +10... +12 градусів. До +15 градусів очікується лише на півдні України. Вночі термометри не опустяться нижче +2... +4 градусів. Проте незначні заморозки очікуються на сході з мінімальними показниками до -1 градуса в темний час доби.

В Україну йде справжня весна: де очікується істотне потепління

Погода в Україні 28 березня (карта: meteo.gov.ua)

Також повідомлялося, що синоптики дали прогноз на квітень. У другому весняному місяці середньомісячна температура повітря очікується в межах 8-11 градусів тепла, що в межах середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр синоптики Наталка Диденко Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов розповів про карантин до кінця року і попередив про можливу зупинку транспорту
Степанов розповів про карантин до кінця року і попередив про можливу зупинку транспорту